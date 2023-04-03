В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу экс-министра труда

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.

Как сообщает в понедельник Trend, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева адвокаты Салима Муслимова подали ходатайство.

Адвокаты попросили направить запрос в следственный орган для изучения текущего положения дел о возмещении ущерба по эпизоду растраты, расследуемому отдельно в уголовном деле.

Судья отметил, что в уголовном деле должен быть уточнен вопрос о сумме возмещения средств, присвоенных проходящими по делу руководителями компаний и должностными лицами. По его словам. в настоящее время определяется круг лиц по эпизоду растраты, который расследуется отдельно в рамках уголовного дела.

Ходатайство было удовлетворено.

Следующее заседание суда назначено на 17 апреля.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Позже из-за проблем со здоровьем экс-министр был помещен под домашний арест.