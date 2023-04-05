Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако утром местами ожидается туман, возможен моросящий дождь, умеренный северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 6-9 °С, днем - 15-18 °С тепла. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 70-80 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможен град, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10 °С, днем - 18-23 °С тепла, в горах ночью 1-4 °С тепла, днем – 4-7 °С тепла.