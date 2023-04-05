RU
AZ
EN
TR
FA
Новостной терминал
Рубрики
Лента новостей
Официальная хроника
Trend TV
Азербайджан
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Экономика
Энергетика
Бизнес
ИКТ
Тендеры
Финансы
Строительство
Туризм
Транспорт
Южный Кавказ
Армения
Грузия
Иран
Политика
Экономика
Ядерная программа
Общество
Центральная Азия
Казахстан
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
В мире
Турция
Европа
США
Россия
Израиль
Арабские страны
Другие страны
Trend Life
Социум
Культура
Звёздный мир
Интересное
Интервью
Консультации специалистов
Спорт
Стиль
Путешествия
Day.az
Milli.Az
Azernews.az
...
Главная
Азербайджан
Общество
Председатель Верховного Суда Инам Керимов представлен коллективу (ФОТО)
Общество
Материалы
5 апреля 2023 14:59 (UTC +04:00)
Читайте Trend в
Telegram
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Новости
БАКУ/Trend/ - Председатель Верховного Суда Инам Керимов представлен коллективу.
Новость обновляется
Лента
Лента новостей
Председатель Верховного Суда Инам Керимов представлен коллективу (ФОТО)
14:59 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС
14:57 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Рубен Варданян сбежал из Карабаха?
14:56 (UTC+04)
Армения
Материалы
Берлускони госпитализировали в Милане
14:45 (UTC+04)
Европа
Материалы
Подразделение туркменского госконцерна перевыполнило план по добыче нефти
14:40 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Внесены изменения в график движения поездов бакинского метро
14:34 (UTC+04)
Общество
Материалы
Внук великого Бюльбюля выступит в Баку
14:29 (UTC+04)
Культура
Материалы
В Баку задержаны лица, похитившие из банка крупную сумму
14:28 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Между банками Азербайджана и Таджикистана подписан меморандум о взаимопонимании
14:19 (UTC+04)
Таджикистан
Материалы
АБР прогнозирует увеличение профицита текущего счета Азербайджана в 2023 году
14:12 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Душанбе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева (ФОТО)
14:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
SOCAR Energy Ukraine назвала объем поставок топлива в гуманитарных целях
14:02 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Баку снизили скоростные ограничения еще на двух дорогах
13:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
В ВМС Азербайджана состоялся рейдовый сбор (ФОТО/ВИДЕО)
13:54 (UTC+04)
Общество
Материалы
Первенство клуба "Оджаг Спорт" стало настоящим праздником художественной гимнастики – победительница соревнований
13:54 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан представляет высокий торговый интерес для Казахстана - замминистра
13:36 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Обнародован рэнкинг инвесткомпаний по обороту на торгах БФБ
13:34 (UTC+04)
Финансы
Материалы
В Баку поступили в продажу билеты на гастроли Приморского драматического театра из Владивостока (ФОТО)
13:29 (UTC+04)
Культура
Материалы
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла
13:25 (UTC+04)
Общество
Материалы
Уменьшился оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже
13:23 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Осуществлены купонные выплаты по нотам Центробанка Азербайджана
13:22 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Туркменский банк объявил тендер на проведение аудита
13:21 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
В Баку проходит заключительный день II Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
13:20 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан стремится дать импульс двусторонним отношениям с Филиппинами - замминистра
13:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
Кыргызстан и Азербайджан обсуждают соглашение в налоговой сфере
12:57 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными нарушениями в учебном заведении
12:55 (UTC+04)
Общество
Материалы
Архивные документы свидетельствуют, что никакого геноцида против армян не было – Хулуси Акар
12:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Отношения Турции и Армении зависят от азербайджано-армянских отношений – Хулуси Акар
12:45 (UTC+04)
Политика
Материалы
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали автомобили РМК с армянскими жителями Карабаха на борту (ФОТО)
12:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Что происходит в Бакинском детском доме № 3 - заведующая детдомом о ситуации в учреждении (ФОТО/ВИДЕО)
12:37 (UTC+04)
Общество
Материалы
Узбекистан рассчитывает запустить прямые авиарейсы на освобожденные территории Азербайджана - посол (Интервью) (ФОТО)
12:34 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник Исмоили Сомони в Душанбе (ФОТО)
12:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Ирак и TotalEnergies согласовали условия нефтегазового проекта стоимостью $27 млрд
12:15 (UTC+04)
Арабские страны
Материалы
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
12:14 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Цены на вторичном рынке жилья Баку продолжают расти
12:12 (UTC+04)
Экономика
Материалы
На территории Мингячевирского водохранилища произошло землетрясение
12:08 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Нас радуют динамика развития связей между Азербайджаном и Малайзией
12:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Самухском районе произошло землетрясение
12:01 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан (ФОТО/ВИДЕО)
11:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Баку пройдёт заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном
11:41 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Заявление посла Ирана является дипломатической угрозой в адрес Азербайджана - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
11:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Иран предотвратил атаку БПЛА на объект Министерства обороны в Исфахане
11:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Потенциал для развития торговли между Азербайджаном и Казахстаном велик - замминистра (Эксклюзив)
11:14 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван объем подписанных между Азербайджаном и Казахстаном бизнес контрактов
11:11 (UTC+04)
Экономика
Материалы
General Motors сократит 5 тыс. сотрудников
11:10 (UTC+04)
США
Материалы
Казахстан готов расширить свое участие в восстановлении Карабаха - посол
11:06 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Казахстанские компании проявляют интерес к развитию освобожденных территорий - AZPROMO
11:04 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Стала известна дата судебного заседания по вопросу имущества Акифа Човдарова
11:03 (UTC+04)
Общество
Материалы
Между Казахстаном и Азербайджаном подписаны бизнес-контракты (ФОТО)
11:01 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Республиканский наркологический центр назначен генеральный директор
10:56 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Республиканскую психиатрическую больницу назначен главный врач
10:56 (UTC+04)
Общество
Материалы
Внесены изменения в состав Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Таджикистаном
10:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
Король Малайзии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
10:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 тысяч человек
10:44 (UTC+04)
Турция
Материалы
Подписан первый межгосударственный документ между Азербайджаном и Филиппинами (ФОТО)
10:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев направил письмо XVI верховному главе Малайзии
10:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
UBS готовился к покупке Credit Suisse за три года до его краха
10:37 (UTC+04)
Европа
Материалы
Я испытал необыкновенные чувства от пребывания в Ханкенди - азербайджанский врач, спасший карабахских армян (ФОТО)
10:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
В SOFAZ назвали объем реализованной в марте на аукционах валюты
10:29 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Баку необходимо открытие торгового дома Казахстана - Кайрат Торебаев
10:27 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Летопись азербайджанского кино в 300 фотографиях Пярвиза Гулиева (ФОТО)
10:27 (UTC+04)
Культура
Материалы
Азербайджанская нефть подешевела
10:18 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Расторгнут трудовой договор с главврачом Республиканской психиатрической больницы Баку
10:17 (UTC+04)
Общество
Материалы
Армения активно помогает РФ обходить западные санкции - ТВ Верховной Рады
10:01 (UTC+04)
Армения
Материалы
Что ждет экономику Грузии – прогноз АБР
09:51 (UTC+04)
Грузия
Материалы
Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион
09:51 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Перспективы Таджикистана - Президент Ильхам Алиев создает новые возможности для Центральной Азии
09:30 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США
09:27 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 апреля
09:15 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине 6 апреля
08:53 (UTC+04)
Иран
Материалы
Япония намерена продолжать укреплять сотрудничество с НАТО
08:30 (UTC+04)
В мире
Материалы
Свыше 70 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
08:12 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Anglo Asian Mining увеличит производство драгметаллов в Азербайджане на 50%
07:30 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Турция нарастила импорт судового топлива из Туркменистана
07:26 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Власти Китая начали антикоррупционное расследование в отношении экс-главы China Everbright
06:37 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Девять ракет выпустили из сектора Газа в сторону Израиля
06:04 (UTC+04)
В мире
Материалы
Дональду Трампу может грозить до 136 лет тюремного срока
05:23 (UTC+04)
США
Материалы
Глава Пентагона надеется на сотрудничество с Финляндией в рамках НАТО
04:41 (UTC+04)
США
Материалы
Президент Франции и глава Еврокомиссии посетят с визитом Китай
04:05 (UTC+04)
Европа
Материалы
В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,6
03:24 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Трамп сообщил, что выступит с заявлением в своем поместье во Флориде
02:46 (UTC+04)
США
Материалы
Эрдоган заявил о необходимости реформировать СБ ООН
02:29 (UTC+04)
Турция
Материалы
Узбекистан и ОАЭ наращивают масштабы многопланового сотрудничества
02:05 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Министры торговли стран G7 договорились контролировать экспорт передовых технологий
01:53 (UTC+04)
В мире
Материалы
На дороге Ханкенди-Лачин азербайджанские врачи оказали помощь проживающей в Карабахе армянке (ФОТО/ВИДЕО)
01:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Рассмотрение дела Трампа по существу может начаться в январе 2024 года
00:57 (UTC+04)
США
Материалы
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
00:31 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Трампа обвинили в подлоге документов по 34 пунктам
00:07 (UTC+04)
США
Материалы
С Трампа сняли арест - СNN
4 апреля 23:37 (UTC+04)
США
Материалы
Опыт Азербайджана в разминировании является примером для всего мира - британский парламентарий
4 апреля 23:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным
4 апреля 23:31 (UTC+04)
США
Материалы
Избраны меры пресечения в отношении задержанных в связи с нападением на Фазиля Мустафу
4 апреля 22:54 (UTC+04)
Политика
Материалы
Госфонд соцзащиты Азербайджана объявил тендер
4 апреля 22:52 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Реализация зерновой сделки предотвратила глобальный кризис продовольствия- Эрдоган
4 апреля 22:34 (UTC+04)
Турция
Материалы
Узбекистан планирует увеличить число туристов благодаря новой рекламной стратегии - посол
4 апреля 22:18 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Чавушоглу напомнил шведскому коллеге об обязательствах Стокгольма
4 апреля 21:54 (UTC+04)
Турция
Материалы
Трампа арестовали - CNN
4 апреля 21:33 (UTC+04)
США
Материалы
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Саудовской Аравии
4 апреля 21:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан в числе стран, чья территория наиболее всего загрязнена минами
4 апреля 20:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
Минная угроза на освобожденных от оккупации территориях препятствует возвращению людей на родные земли - Фариз Рзаев
4 апреля 20:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
В постконфликтный период в Азербайджане обезврежено более 85 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов - Вугар Сулейманов
4 апреля 20:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
Генпрокуратура опротестовала решение Бакинского суда об имуществе Акифа Човдарова
4 апреля 20:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
AZAL приглашает посетить свой стенд на выставке AITF-2023 (ФОТО)
4 апреля 20:22 (UTC+04)
Общество
Материалы
Джейхун Байрамов встретился с новым представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев (ФОТО)
4 апреля 20:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Гейтс не поддержал Маска и Возняка в вопросе искусственного интеллекта
4 апреля 20:10 (UTC+04)
США
Материалы
Новый коррупционный скандал в Европарламенте: полиция проводит обыски в офисах правоцентристской партии
4 апреля 20:04 (UTC+04)
В мире
Материалы
Анару Рзаеву вручен орден Почета ТЮРКСОЙ
4 апреля 19:28 (UTC+04)
Общество
Материалы
Azerconnect признан лучшим работодателем Азербайджана
4 апреля 19:23 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев за рулем электромобиля Togg (ФОТО/ВИДЕО)
4 апреля 19:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
4 апреля 19:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием (ФОТО)
4 апреля 19:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Togg является еще одним наглядным примером развития научно-промышленного потенциала братской Турции под лидерством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
4 апреля 18:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Объявлена повестка очередного заседания парламента Азербайджана
4 апреля 18:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
Джейхун Байрамов встретился с главой Бакинского офиса Совета Европы
4 апреля 18:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
США продолжают сотрудничество с Туркменистаном в создании взаимовыгодных деловых возможностей - Госдеп
4 апреля 18:21 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
В Душанбе стартовал азербайджано-таджикский инвестфорум
4 апреля 18:11 (UTC+04)
Таджикистан
Материалы
Пройдет экзамен по приему на работу в Аппарат парламента Азербайджана
4 апреля 18:07 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан, ВБ и Еврокомиссия работают над новой стратегией сотрудничества
4 апреля 17:59 (UTC+04)
Экономика
Материалы
НПО Азербайджана направили обращение генсеку ООН
4 апреля 17:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Новоназначенный врио министра сельского хозяйства Сарван Джафаров - Досье
4 апреля 17:54 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанский дуэт TuralTuranX выступил на крупнейшем pre-party "Евровидения" в Израиле (ВИДЕО)
4 апреля 17:39 (UTC+04)
Культура
Материалы
Мечтаю стать известной спортсменкой – победительница открытого первенства по художественной гимнастике
4 апреля 17:37 (UTC+04)
Общество
Материалы
Денежная база в Азербайджане выросла за год
4 апреля 17:35 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Постараюсь на следующих соревнованиях завоевать "золото" - бронзовый призер соревнований по художественной гимнастике
4 апреля 17:29 (UTC+04)
Общество
Материалы
На Филиппинах произошло сильное землетрясение
4 апреля 17:28 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
Президент Ильхам Алиев назначил временно исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Азербайджана
4 апреля 17:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
США поддерживают развитие Среднего коридора - помощник министра торговли США
4 апреля 17:22 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана - Распоряжение
4 апреля 17:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Инам Керимов освобожден от должности министра сельского хозяйства Азербайджана
4 апреля 17:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Джейхун Байрамов проинформировал представителя ЮНЕСКО о постконфликтном периоде в регионе
4 апреля 17:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Финляндия стала членом НАТО
4 апреля 17:12 (UTC+04)
Европа
Материалы
По Лачинской дороге беспрепятственно проехала автоколонна миротворцев (ФОТО)
4 апреля 17:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Валютные резервы ЦБ Азербайджана выросли за год
4 апреля 17:11 (UTC+04)
Финансы
Материалы
В Баку еще на одной дороге снижен скоростной режим
4 апреля 17:10 (UTC+04)
Общество
Материалы
На базе азербайджанского вуза откроется лаборатория компании Nokia
4 апреля 17:07 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Участницы Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике демонстрируют перспективные выступления - Вафа Бакарова
4 апреля 17:02 (UTC+04)
Общество
Материалы
Уничтожено около 24 тонн зараженного картофеля, импортированного из Ирана
4 апреля 16:55 (UTC+04)
Общество
Материалы
Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении в НАТО
4 апреля 16:54 (UTC+04)
Европа
Материалы
США готовы поддержать инициативы американских компаний поделиться с Азербайджаном технологиями по декарбонизации
4 апреля 16:46 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Моему брату, Президенту Ильхаму Алиеву, представлен первый турецкий электромобиль Togg – Эрдоган
4 апреля 16:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
4 апреля 16:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане выявлено еще 85 случаев заражения коронавирусом, вылечились 69 человек
4 апреля 16:35 (UTC+04)
Общество
Материалы
США решительно поддерживают инициативы Президента Ильхама Алиева по обеспечению более открытого делового климата - Арун Венкатараман
4 апреля 16:34 (UTC+04)
Экономика
Материалы
США высоко ценят решение Президента Ильхама Алиева заключить Меморандум о взаимопонимании с ЕС по энергетике в 2022 г. - Арун Венкатараман
4 апреля 16:33 (UTC+04)
Экономика
Материалы
США заинтересованы в открытии новой страницы в торговых отношениях с Азербайджаном
4 апреля 16:31 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Азербайджане строится один из самых длинных тоннелей в мире
4 апреля 16:30 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской народной партии
4 апреля 16:30 (UTC+04)
Европа
Материалы
В Генпрокуратуре Азербайджана создан новый отдел
4 апреля 16:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
США благодарны Азербайджану за историческую роль в обеспечении энергобезопасности Европы
4 апреля 16:23 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Компании из США заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики
4 апреля 16:23 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Проводится конкурс на звание "Лучшая инженерно-сапёрная рота" (ВИДЕО)
4 апреля 16:17 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений
4 апреля 16:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
В марте в Азербайджане было отклонено 30 заявок на признание зарубежных дипломов
4 апреля 16:14 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Генпрокуратуре Азербайджана состоялось новое назначение
4 апреля 16:13 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву представлен первый турецкий электромобиль Togg (ФОТО/ВИДЕО)
4 апреля 16:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
АБР опубликовал прогноз по росту ВВП Таджикистана, уровню инфляции
4 апреля 15:57 (UTC+04)
Таджикистан
Материалы
Художественная гимнастика - самый красивый вид спорта – призер Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт"
4 апреля 15:57 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение в связи с доставкой в Баку электромобиля Togg
4 апреля 15:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра промышленности и технологий Турции
4 апреля 15:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан возглавил рейтинг стран СНГ, Грузии и Украины по размеру среднемесячной пенсии
4 апреля 15:50 (UTC+04)
Общество
Материалы
Читать все новости
Авторизация
Войти
Забыли пароль?
Другие способы регистрации
Войти с Facebook
Войти с Google
Войти с Twitter
Регистрация
Регистрация
Зарегистрироваться
Другие способы регистрации
Войти с Facebook
Войти с Google
Войти с Twitter
Авторизация
Cброс пароля
Cбросить
Авторизация