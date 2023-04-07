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В Азербайджане сокращается перечень объектов, не требующих разрешения на строительство

Общество Материалы 7 апреля 2023 15:56 (UTC +04:00)
В Азербайджане сокращается перечень объектов, не требующих разрешения на строительство

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сокращается перечень объектов, не требующих разрешения на строительство.

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос обсуждался сегодня на заседании парламента связи с рассмотрением законопроекта о внесении изменений в Градостроительный и Строительный кодекс Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, для строительства вспомогательных построек будет требоваться разрешение - из перечня объектов, не требующих разрешения на строительство, исключаются одноэтажные хозяйственные постройки высотой не более пяти метров и площадью 100 квадратных метров.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

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