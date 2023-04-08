В Шуше пройдет ряд мероприятий, посвященных 100-летию Гейдара Алиева – Айдын Керимов

ШУША/ Trend/ - В городе Шуша пройдет ряд мероприятий, посвященных 100-летию Гейдара Алиева.

Как сообщает в субботу корреспондент Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на церемонии закрытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ.

Выступая перед участниками 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ, Керимов предоставил им информацию о культурном и историческом наследии Азербайджана.

«В городе Шуша были 196 исторических памятников, и многие из них, к сожалению были разрушены во время армянской оккупации. Однако, как Вы могли заметить, в городе интенсивными темпами идут строительно-восстановительные работы. В 2023 году мы планируем разработать новые проекты, чтобы быстрее вернуть жемчужине Кавказа - городу Шуша - ее былую прелесть», - сказал он.

Отметим, что заседание ТЮРКСОЙ организовано Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, совместно с Университетом АДА и действующим при нем Институтом развития и дипломатии.

Напомним, что церемония открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ состоялась 7-го апреля в городе Баку. На мероприятии посредством видеосвязи выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, а также

министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, исполняющий обязанности министра культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджи и председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз.