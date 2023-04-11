В члены Коллегии адвокатов Азербайджана приняты еще 83 человека (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось расширенное заседание Президиума Коллегии адвокатов с участием руководителей адвокатских структур, членов Президиума коллегии адвокатов, правозащитников, а также представителей СМИ и торжественная церемония приведения к присяге кандидатов в члены Коллегии адвокатов

Как сообщает во вторник Trend, после открытия мероприятия прозвучали Государственный Гимн Азербайджана и "Марш адвокатов".

Затем председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, выступая со вступительной речью, подробно проинформировал участников мероприятия о деятельности Коллегии за последние пять лет, о работе проделанной за прошедшие периоды.

Багиров отметил, что в результате проведенных в 2005-2017 годах пяти письменных тестовых экзаменов, по приему в адвокатуру, 575 кандидатов были приняты в члены коллегии адвокатов.

"Общее число юристов на 2017 год составило 931 человек. В результате 10 письменных тестовых экзаменов, проведенных в период с 2018 по 2022 год, 1 303 человека успешно сдали квалификационные экзамены и прошли обязательную подготовку. Сегодня число адвокатов в нашей стране уже составляет 2 240 человека", - сказал он.

Багиров сказал, что сегодня на церемонии приведения к присяге кандидатов в члены коллегии адвокатов,83 кандидата принесут присягу и будут приняты в наши ряды.

Четыре кандидата, ранее работавших судьями, и один кандидат, работавший адвокатом, добились успеха на устном собеседовании в соответствии с законодательством и были допущены к присяге без обязательного обучения. На присяге присутствовали 83 человека (62 мужчины и 21 женщина).

Затем выступили кандидаты в адвокаты, которые выразили удовлетворение тем, что они освоили профессию адвоката, выразили благодарность Президиуму коллегии адвокатов за проведение квалификационных экзаменов по приему в адвокатуру.

Далее состоялась церемония приведения к присяге кандидатов в члены коллегии адвокатов, успешно сдавших квалификационные экзамены по приему в адвокатуру и завершивших обязательное обучение, кандидаты в адвокаты принесли присягу перед Государственным флагом Азербайджанской Республики. Им были вручены адвокатские удостоверения и выписки из реестра адвокатов.