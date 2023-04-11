В строящемся тоннеле Муровдаг выполнено около 5 км бетонных работ (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов посетил Кяльбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы, чтобы на месте ознакомиться с ходом реализации проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В рамках данной поездки, председатель правления Агентства Салех Мамедов проинспектировал строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису общей протяженностью 82 километра и Муровдагский тоннель, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире.

В настоящее время на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису продолжается строительство дорожного полотна, искусственных сооружений и четырех автомобильных тоннелей. В трех тоннелях уже завершены буровые и бетонные работы, а в Муровдагском тоннеле продолжаются буровые работы, в настоящее время там уже завершено около 5 километров буровых и бетонных работ в каждом направлении, а также строительство 14 резервных переходов.

Затем председатель правления ознакомился со строительными работами на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин протяженностью 72,3 километра, а также с выполнением земляных работ, связанных со строительством аэропорта в Лачине. В настоящее время продолжается строительство дорожного полотна, искусственных сооружений и тоннелей на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин.

В ходе визита Салех Мамедов ознакомился с проектом восстановления внутренних дорог города Лачин, а также с ситуацией по реализации проекта автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин. На автомобильной дороге Худафарин-Губадлы-Лачин продолжается строительство дорожного полотна и основания, асфальтирование участков с готовым дорожным основанием, строительство искусственных сооружений, мостов и тоннелей. В целом работы на указанной дороге, выполнены более чем на 40 процентов.

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), где берет начало автомобильная дорога Худаферин-Губадлы-Лачин, а также автомобильной дороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут, продолжается быстрыми темпами. Председатель правления Агентства, ознакомившийся на месте с ситуацией реализации проектов, проинформировал, что строительство дорожного полотна и основания, укладка асфальтобетонного покрытия, труб и переходов, тоннелей и мостов продолжается на высоком уровне в соответствии с установленным графиком.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов в ходе осмотра данных автомобильных дорог дал рекомендации и поручения по своевременному и качественному выполнению проектов дорожной инфраструктуры.