Общая протяженность дорожно-уличной сети Физули составит 87,5 км – Намиг Гумматов (Дополнено)

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ФИЗУЛИ/Trend/ - Общая протяженность дорожно-уличной сети города Физули составит 87,5 километра.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумметов на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительства, функционирующей при межведомственном Центре координационного штаба, состоявшемся сегодня в Международном аэропорту Физули.

По его словам, проектные работы на 18 километрах этой дороги завершены и переданы в Главное управление государственной экспертизы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

"Вероятно, что в конце этого месяца проект будет утвержден и начнется строительство дорожно-уличной сети в городе Физули.

В 2022 году в Физули было разминировано 1 536 гектаров территорий. Согласно распоряжению Кабинета министров, изданному в январе этого года, всего в населенных пунктах планируется разминировать 2620 га территорий. В первом квартале этого года было разминировано 622 гектара. Все это создает условия для начала интенсивных строительных работ", - сказал Гумметов.