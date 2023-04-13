Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны осадки, северо-западный ветер сменится порывистым юго-западным, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 9-13 °, днем - 20-25 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в северных и западных районах – интенсивные, возможен град, в высокогорьях - снег. Местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11 °, днем - 16-21 ° тепла, в горах ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, днем – 3-7 ° тепла.