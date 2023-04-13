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Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 13 апреля 2023 13:55 (UTC +04:00)
Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 12-13 апреля 2023 года в учебном центре Государственной налоговой службы, расположенном в Шамахинском районе, состоялось расширенное выездное заседание Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Trend, в заседании приняли участие эксперты, представители НПО, члены Наблюдательного совета и сотрудники Агентства. Основной целью проведения встречи был анализ деятельности агентства, стратегических целей на 2024-2026 годы, разработка плана действий по достижению стратегических целей.

Заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации Президента, заместитель председателя Наблюдательного совета Вюсал Гулиев объявил заседание Наблюдательного совета открытым. Минутой молчания была почтена память азербайджанских военнослужащих, погибших 11 апреля при предотвращении армянской провокации в Лачинском направлении.

Вюсал Гулиев отметил, что при разработке Стратегического плана важно, чтобы были учтены вопросы развития гражданского общества, приоритеты стратегии развития страны: "Мы должны обеспечить, чтобы государственная поддержка НПО была целенаправленной, актуальной и эффективной, чтобы это реально могло помочь НПО достичь своих целей. Нужно обеспечить, чтобы наш стратегический план был всеобъемлющим, учитывающим подход всех заинтересованных сторон, хорошо продуманным и выполнимым. Мы также должны убедиться, что он включает в себя конкретные и измеримые цели, сроки и обязанности".

На заседании с приглашенными представителями НПО были проведены обсуждения по разработке "Стратегического плана Агентства на 2024-2026 годы". В каждой из 3 сформированных групп, состоящих из опытных экспертов и представителей НПО, членов Наблюдательного совета, сотрудников исполнительного аппарата Агентства, на 4 сессиях были выдвинуты идеи и предложения по стратегическому плану, проведены обсуждения и обмен мнениями. После обсуждений предложения, представленные группами, были проанализированы, систематизированы и представлены в качестве предварительного проекта. Было заявлено, что консультации с представителями НПО по разработке стратегического плана будут продолжены.

Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
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