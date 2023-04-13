Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12-13 апреля 2023 года в учебном центре Государственной налоговой службы, расположенном в Шамахинском районе, состоялось расширенное выездное заседание Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Trend, в заседании приняли участие эксперты, представители НПО, члены Наблюдательного совета и сотрудники Агентства. Основной целью проведения встречи был анализ деятельности агентства, стратегических целей на 2024-2026 годы, разработка плана действий по достижению стратегических целей.

Заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации Президента, заместитель председателя Наблюдательного совета Вюсал Гулиев объявил заседание Наблюдательного совета открытым. Минутой молчания была почтена память азербайджанских военнослужащих, погибших 11 апреля при предотвращении армянской провокации в Лачинском направлении.

Вюсал Гулиев отметил, что при разработке Стратегического плана важно, чтобы были учтены вопросы развития гражданского общества, приоритеты стратегии развития страны: "Мы должны обеспечить, чтобы государственная поддержка НПО была целенаправленной, актуальной и эффективной, чтобы это реально могло помочь НПО достичь своих целей. Нужно обеспечить, чтобы наш стратегический план был всеобъемлющим, учитывающим подход всех заинтересованных сторон, хорошо продуманным и выполнимым. Мы также должны убедиться, что он включает в себя конкретные и измеримые цели, сроки и обязанности".

На заседании с приглашенными представителями НПО были проведены обсуждения по разработке "Стратегического плана Агентства на 2024-2026 годы". В каждой из 3 сформированных групп, состоящих из опытных экспертов и представителей НПО, членов Наблюдательного совета, сотрудников исполнительного аппарата Агентства, на 4 сессиях были выдвинуты идеи и предложения по стратегическому плану, проведены обсуждения и обмен мнениями. После обсуждений предложения, представленные группами, были проанализированы, систематизированы и представлены в качестве предварительного проекта. Было заявлено, что консультации с представителями НПО по разработке стратегического плана будут продолжены.