Армяне подвергают побоям и издевательствам считавшегося пропавшим без вести азербайджанского солдата (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики пропали без вести двое азербайджанских военнослужащих.

По информации Trend, армянские СМИ распространили в социальных сетях кадры с одним из двух азербайджанских солдат.

На кадрах видно, что азербайджанский солдат подвергается побоям и издевательствам со стороны армян. Возникает вопрос, куда смотрят международные организации? Как правило, они жестко осуждают подобное в других странах, однако на бесчинства Армении не обращают никакого внимания.

Напомним, что ранее Государственной комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана было распространено заявление о том, что комиссией совместно с другими соответствующими государственными органами продолжаются необходимые поисковые работы и расследование в связи с пропавшими из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики военнослужащими министерства обороны Азербайджана - Бабировым Агшином Габил оглу (2004 г.р.) и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу (2003 г.р.).

Было отмечено, что учитывая предположение, что военнослужащие удерживаются на территории Армении, в связи с их освобождением направлено официальное обращение в соответствующие международные организации.