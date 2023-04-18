В Общине Западного Азербайджана проведена информационная сессия (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Общине Западного Азербайджана состоялась информационная сессия с целью поощрения деятельности волонтеров по донесению реалий Западного Азербайджана до мировой общественности.

Как сообщает Trend, мероприятие было организовано Общиной Западного Азербайджана совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" и Союзом волонтерских организаций Азербайджана.

Вступительной речью мероприятие открыл председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли, который рассказал о страданиях наших соотечественников в Западном Азербайджане и их праве вернуться на исконные земли. Он отметил, что сегодня очень важно донести эти реалии до мировой общественности, необходимо, чтобы молодежь активизировала свою деятельность в этом направлении.

В своем выступлении заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева отметила, что активное участие молодежи в этой борьбе за право азербайджанцев вернуться на свои родные земли, имеет очень важное значение. У азербайджанской молодежи достаточно сил и решимости, чтобы поддержать это правое дело как внутри страны, так и за рубежом.

Затем выступили представители Молодежного фонда, Общественного объединения «Региональное развитие» и Союза волонтерских организаций Азербайджана, которые отметили, что Западный Азербайджан сегодня является национальным вопросом каждого азербайджанца, и молодежь должна проявлять активность в этом вопросе.

Председатель Союза молодежи Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов выступил с презентацией.

В заключение волонтеры из Западного Азербайджана рассказали о боли и страданиях своих и близких в результате этих депортаций и геноцидов, отметив, что они будут более активно участвовать в борьбе за права западных азербайджанцев на возвращение. В мероприятии приняли участие представители государственных структур, руководители волонтерских организаций и более 100 волонтеров.