Организация Кубка мира в Баку замечательная – гимнастка из Черногории

БАКУ /Trend/ - Организация Кубка мира в Баку замечательная, люди доброжелательные, приветливые и всегда готовы помочь, если это необходимо.

Об этом в субботу сказала Trend спортсменка из Черногории Елизавета Луговских после квалификационных выступлений в ходе второго дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

"Неделю назад я выступала в Баку на Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy. Мне очень нравится зал Арены гимнастики в Баку – он просторный, уютный и красивый. Текущие соревнования - мой первый Кубок мира, у меня не все получилось, но я продолжу работу, и надеюсь на чемпионате Европы выступить лучше", - сказала она.

Упражнение с лентой Елизавета Луговских выполнила под музыку из популярного сериала "Уэнсдэй", что привлекло особое внимание публики и было встречено с большим интересом.

"Мы решили использовать эту музыку, скомпоновали две разные части. Мне нравится выполнять эту программу, поэтому с нетерпением жду, когда смогу ее продемонстрировать зрителям в лучшем варианте, чтобы композиция была выполнена чисто. Возможно, к чемпионату Европы в мою программу будут внесены небольшие изменения, но в целом она останется такой же", - добавила гимнастка.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.