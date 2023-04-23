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Грация из Болгарии заняла первое место на Кубке мира в Баку в упражнениях с обручем

Общество Материалы 23 апреля 2023 12:50 (UTC +04:00)
Грация из Болгарии заняла первое место на Кубке мира в Баку в упражнениях с обручем

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Первое место на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем заняла представительница Болгарии Стиляна Николова, сообщает в воскресенье Trend. Ее выступление судьи оценили на 34.650 балла.

На второй позиции с результатом 34.400 балла расположилась София Раффаэли из Италии, третье место заняла еще одна представительница Болгарии Ева Брезалиева, ее результат составил 33.550 балла.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира.

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