Состоялось открытие серии тренингов для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 апреля состоялась церемония официального открытия серии тренингов для журналистов и медиа-специалистов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), организованных совместно Агентством развития медиа Азербайджана и Институтом развития и дипломатии Университета ADA в партнерстве с ОТГ.

Как сообщает в понедельник Trend, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что этот проект является эффективной и действенной платформой не только для улучшения знаний и навыков, но и для укрепления многосторонних отношений.

Исмайлов отметил, что Азербайджан в рамках Организации тюркских государств вносит вклад в укрепление связей в области медиа, и нынешний проект будет играть особую роль в развитии сотрудничества в сферах медиа, обмена опытом, доведения до мировой общественности реалий наших стран через различные совместные платформы. Он рассказал о важных мероприятиях, проводимых в Азербайджане с целью повышения профессионализма журналистов, а также медиа-грамотности пользователей информации, и отметил шаги, предпринимаемые для укрепления здоровой конкурентной среды в сфере медиа.

Руководитель программ повышения квалификации Института развития и дипломатии Университета ADA Наргиз Исмайлова проинформировала о деятельности университета в этом направлении и программе тренингов, которые будут длиться неделю.

Президент Международного евразийского фонда печати Умид Мирзоев подчеркнул важность расширения сотрудничества между тюркоязычными государствами в сфере СМИ.

Затем мероприятие продолжилось тренингами "Современные глобальные тренды в медиа" директора программы коммуникаций и цифровых медиа Университета ADA Шафаг Мехралиевой, "Медиа-коммуникация", “Fake news”, дезинформация и риторика ненависти в онлайн-СМИ" зарубежного эксперта Орнеллы Рамасаускайте.

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