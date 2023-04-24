Осталось два дня до открытия выставки работ Сальвадора Дали в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Осталось два дня до открытия выставки работ Сальвадора Дали!
Впервые в Азербайджане!
В Центре Гейдара Алиева откроется выставка произведений одного из известных художников XX века Сальвадора Дали под названием "Сюрреализм - это я"!
26 апреля - день официального открытия.
С 27 апреля - вход по билету (билеты поступят в продажу с 27 апреля).
Выставка продлится до 8 октября 2023 года.
На выставке будут представлены графические работы художника, образцы скульптур из стекла и бронзы, а также мультимедийная зона, которая перенесет посетителей в мир Сальвадора Дали.