Мобильная служба ASAN xidmət оказала услуги гражданам в освобожденном от оккупации селе Талыш (ФОТО) (Дополнено)

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ТАЛЫШ /Trend/ - 28 апреля 2023 года мобильная служба ASAN xidmət оказала услуги гражданам в освобожденном от оккупации селе Талыш Тертерского района.

Как сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend, были осуществлены выдача и замена удостоверений личности, общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений.

Основной целью внедрения мобильной службы ASAN xidmət является предоставление гражданам государственных услуг посредством более удобных и инновационных способов, обеспечение доступности этих услуг. С июня 2013 года госуслуги в мобильной форме были предоставлены более 2 790 000 граждан.

Напомним, что в село Талыш в 2023 году в преддверии праздника Новруз были переселены в рамках программы "Большого возвращения" 20 семей (90 человек).