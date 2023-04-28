В Баку состоялась трехсторонняя встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно Меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны, подписанному между Азербайджаном, Турцией и Грузией, в Национальном университете обороны состоялась трехсторонняя встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев подчеркнул важную значимость проводимых обсуждений и обмена опытом.

Отметив, что тесное сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией служит обеспечению мира и безопасности в регионе, генерал-лейтенант Пириев выразил уверенность в том, что подобные встречи придадут важный импульс дальнейшему укреплению дружбы между профессорским, офицерским и преподавательским составами военно-учебных заведений.

Выразив признательность азербайджанской стороне за высокий уровень организации встречи и гостеприимство, начальник школы Сухопутных войск Турецкой Республики генерал-майор Гюльтекин Яралы и ректор Национальной академии обороны Грузии бригадный генерал Мамия Балахадзе отметили, что подобные встречи внесут достойный вклад в обмен опытом между военно-учебными заведениями и реализацию совместных программ и проектов.

Гости оставили памятные записи в «Книге почетных гостей» университета.

Затем турецкая и грузинская делегации посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

Были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память о военнослужащих института, погибших в Отечественной войне.

Гости ознакомились с фотостендом, отражающим жизнь и политическую деятельность Общенационального лидера, который создан в музее на территории Военного института.

Затем состоялась встреча в Военном институте. Ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов обсудил с гостями ряд представляющих взаимный интерес вопросов в области военного образования. Был представлен брифинг об истории и деятельности специального военно-учебного заведения.

Затем делегация ознакомилась с территорией учебного заведения, учебными корпусами, материально-технической базой, а также условиями, созданными здесь для курсантов, и проследили за ходом учебного процесса.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.