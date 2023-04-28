В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия Международных научных конференций, посвященных 100-летнему юбилею Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) состоялась церемония открытия IV Международных научных конференций студентов и юных исследователей, посвященных 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и показа фильма «Гейдар Алиев – гениальная личность».

Церемония была открыта вступительной речью ректора Бакинской высшей школы нефти Эльмара Гасымова, в которой он предоставил собравшимся информацию о научных конференциях, отметив, что БВШН выпала большая честь организовывать научные конференции, связанные с именем Великого Лидера.

«Как известно, соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2023 год был объявлен «Годом Гейдара Алиева», и 100-летие Великого Лидера отмечается на самом высоком уровне. Президент SOCAR Ровшан Наджаф утвердил соответствующий План действий. IV Международные научные конференции студентов и юных исследователей, посвященные 100-летнему юбилею Гейдара Алиева, проходят сегодня в нашем вузе в соответствии с этим планом. Подготовка молодых ученых и оказание им поддержки – одна из важнейших миссий нашей школы. Мы рассматриваем эти конференции как площадку, которая даст толчок развитию науки, и мы уверены, что они сыграют большую роль в омоложении науки. Подобные конференции являются большим вкладом в азербайджанскую науку. Докторанты БВШН, а также несколько преподавателей нашего вуза в свое время участвовали в этих научных конференциях, в настоящее же время они проводят научные исследования на международном уровне», - сказал ректор.

Выступившая на мероприятии вице-президент НАНА Ирада Гусейнова пожелала участникам конференций успехов и сказала, что темы конференций отличаются своей актуальностью и охватывают сферы, которые служат устойчивому развитию.

В своем выступлении генеральный директор Института нефтехимических процессов имени академика Ю. Г. Мамедалиева Министерства науки и образования академик Вагиф Аббасов говорил о важности научных конференций, проводимых в Бакинской высшей школе нефти, отметив, что эти конференции способствуют повышению интереса молодежи к науке.

В своей речи председатель правления Фонда развития образования при Министерстве науки и образования Эльнур Насибов дал высокую оценку проведению в БВШН подобных мероприятий, способствующих развитию науки.

Выступивший на церемонии главный операционный директор Каспийского инновационного центра SOCAR, преподаватель и докторант БВШН Орхан Гулиев дал рекомендации молодым ученым и поделился своим опытом.

Отметим, что IV Международные научные конференции студентов и юных исследователей охватывают такие темы, как «Нефтегазовая геология и инженерия», «Цифровая трансформация-2023», «На пути к устойчивой химии и химической инженерии: Инновации для создания лучшего мира». В общей сложности 238 тезисов были представлены на конференции в этом году. 184 из них были подготовлены студентами и исследователями из Бакинской высшей школы нефти.

Помимо азербайджанских вузов, на конференцию были представлены тезисы от Штутгартского университета (Германия), Шанхайского университета Цзяо Тонг (Китай), Вальядолидского университета (Испания), Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина (Россия) и Университета Оклахомы (США).