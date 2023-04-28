В Азербайджане усиливаются меры по борьбе с незаконным использованием воды

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов, утвержденным Президентом Азербайджана, усиливаются меры по предотвращению случаев потерь и незаконного использования воды.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу", Государственным агентством водных ресурсов 25 апреля 2023 года утвержден план мероприятий в связи с обеспечением потребителей питьевой водой, выявлением и устранением случаев бесконтрольного использования воды в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе.

В целях оперативного и качественного выполнения этих работ, принятия срочных мер по устранению незаконных подключений к системе питьевого водоснабжения ОАО "Азерсу" подготовлен и утвержден план действий. Для сокращения потерь воды и устранения случаев незаконного использования воды созданы рабочие группы по каждому из управлений водоканала на Абшеронском полуострове. Рабочие группы будут осуществлять непосредственный контроль за устранением недостатков, проводить анализ выявленных фактов. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты строгие меры в соответствии с требованиями законодательства, а в случаях незаконного использования воды в крупном объеме будет предприниматься обращение в правоохранительные органы.