Распространились кадры местности в Тертере, где при подрыве на мине погибли 3 человека (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Распространились кадры местности в Тертерском районе, где при подрыве на мине погибли 3 человека.

Trend представляет вниманию читателей эти кадры.

Напомним, что 28 апреля в результате разрыва мины в Тертере погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, 1982 г.р., Гезалов Сахават Исмаил оглу, 1981 г.р. и Садиев Фарид Мехман оглу, 1996 г.р.

Отметим, что за период после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и до сегодняшнего дня в результате разрыва мин, установленных вооруженными силами Армении, жертвами мин стали в общей сложности 298 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц, 54 из них погибли, 244 человека получили ранения различной степени тяжести.