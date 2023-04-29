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Авиасредства Азербайджана выполнили первые полеты на международных учениях "Анатолийский орел - 2023" (ВИДЕО)

Общество Материалы 29 апреля 2023 16:14 (UTC +04:00)
Авиасредства Азербайджана выполнили первые полеты на международных учениях "Анатолийский орел - 2023" (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Наши авиационные средства, участвующие в международных учениях "Анатолийский орел - 2023", выполнили свои первые полеты, сообщили Trend в субботу в минобороны Азербайджана.

Как отмечается, сначала пилотов проинструктировали о правилах безопасности во время учений и по другим вопросам.

"Затем экипажи наших авиационных средств совершили полеты в целях ознакомления с территорией проведения учений, изучения маршрутов движения и оценки условных целей. Во время полетов также было проверено взаимодействие самолетов и связь", - сообщили в ведомстве.

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