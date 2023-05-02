БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет вестись электронный учет потенциальных приемных семей.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос нашел отражение в изменениях в Семейный кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, в связи с этим в Кодекс добавляется новая статья. Согласно этой статье, в целях создания единой информационной базы в связи с детьми, переданными в приемные семьи органом (учреждением), определяемым соответствующим органом (органом) исполнительной власти, и семьями (лицами), желающими стать приемной семьей (приемными родителями), их единый учет будет вестись в электронной форме с использованием электронных информационных ресурсов (баз данных, информационно-поисковых систем), используемых государственными органами (учреждениями) через информационную систему органа (учреждения), определяемого соответствующим органом (органом) исполнительной власти, реестры и другие информационные ресурсы.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.