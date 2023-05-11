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Космическими спутниками также можно управлять из Нахчывана - Самеддин Асадов

Общество Материалы 11 мая 2023 17:10 (UTC +04:00)
Космическими спутниками также можно управлять из Нахчывана - Самеддин Асадов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть альтернативные точки для управления космическими спутниками.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления ОАО "Азеркосмос" (Космическое агентство Азербайджанской Республики) Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта о космической деятельности на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что космическими спутниками можно управлять как из Баку, так и в случае необходимости из Нахчывана.

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