Космическими спутниками также можно управлять из Нахчывана - Самеддин Асадов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть альтернативные точки для управления космическими спутниками.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления ОАО "Азеркосмос" (Космическое агентство Азербайджанской Республики) Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта о космической деятельности на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что космическими спутниками можно управлять как из Баку, так и в случае необходимости из Нахчывана.