В Азербайджане выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом, вылечились 27 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом, 27 человек вылечились, 3 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 251 человек вылечился, 10 265 – скончались, число активных больных составляет 122.

За последние сутки в стране проведен 851 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 602 283.