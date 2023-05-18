Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двоих детей в Баку

БАКУ /Trend/ - 17 мая в прокуратуру Сабунчинского района Баку поступила информация об обнаружении тел двух малолетних детей в колодце на территории района.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании собранных предварительных материалов по данному факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.