Азербайджанская грация Зохра Агамирова прошла в два финала чемпионата Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская грация Зохра Агамирова прошла в два финала 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в четверг Trend.

В квалификации упражнений с мячом Зохра Агамирова, получив от судей 32.550 балла, расположилась на пятой позиции, что позволило ей пройти в финал.

В квалификации программы с обручем Агамирова с оценкой 32.150 балла заняла шестое место, что также позволило ей войти в число финалистов по данному виду.

Другая азербайджанская гимнастка - Илона Зейналова в финалы не прошла. В квалификации упражнений с мячом она заняла 35 место (27.300 балла), а с обручем – 59 позицию (23.900 балла).

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований - "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.