В Лачине создается высокоскоростная телекоммуникационная сеть

БАКУ /Trend/ - Для построения телекоммуникационной сети в Лачинском районе проложены магистральные линии и установлены распределительные устройства.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в ООО "Азтелеком".

Ожидается, что в городе Лачин в ближайшее время будут завершены работы по внедрению сети GPON в рамках проекта "Онлайн Азербайджан". Также телекомуслугами в рамках проводимых работ смогут воспользоваться села Сус и Забух.

В настоящее время в Агдаме, Кяльбаджаре, Физули, Джебраиле, Зангилане, а также в других освобожденных от оккупации городах и районах, селах планомерно проводятся работы по проектированию, разработке технических условий, построению сети для оказания телекоммуникационных услуг.

В соответствии с программой возвращения населения все восстановленные населенные пункты будут обеспечены телекоммуникационными услугами.