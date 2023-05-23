В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит первая международная конференция "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения".

Как сообщает во вторник Trend, конференция организована совместно Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, Институтом археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Основная тема обсуждения конференции связана с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.