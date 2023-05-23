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В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)

Общество Материалы 23 мая 2023 10:33 (UTC +04:00)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит первая международная конференция "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения".

Как сообщает во вторник Trend, конференция организована совместно Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, Институтом археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Основная тема обсуждения конференции связана с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция в связи с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне (ФОТО)
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