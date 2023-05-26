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Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

Общество Материалы 26 мая 2023 14:41 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ожидается умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем - 25-29° тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах - интенсивные, возможны грозы, град. Местами туман, усиливающийся временами восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 10-15° тепла.

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