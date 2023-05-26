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В связи с ДТП в Габале госпитализированы 20 человек - TƏBİB

Общество Материалы 26 мая 2023 16:36 (UTC +04:00)
В связи с ДТП в Габале госпитализированы 20 человек - TƏBİB

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БАКУ /Trend/ - 20 человек госпитализированы в Габалинскую центральную районную больницу в подчинении TƏBİB в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Габале.

Об этом Trend сообщили в пятницу в TƏBİB.

"Каждому из них были оказаны необходимые медицинские услуги. 9 человек, состояние которых оценивается как удовлетворительное, выписаны домой на амбулаторное лечение. В настоящее время в отделении реанимации медицинского учреждения продолжается лечение 3 человек, состояние которых тяжелое, а в отделении скорой медицинской помощи продолжают лечение 8 человек", - сказали в TƏBİB.

Отметим, что сегодня около 12 часов в селе Нохургышлаг Габалинского района столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль Mitsubishi.

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