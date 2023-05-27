В Азербайджане возбуждено уголовное дело против армянских диверсантов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:01)

БАКУ /Trend/ - 26 мая была предотвращена попытка диверсионной группы ВС Армении нарушить государственную границу Азербайджанской Республики на участке в районе села Раздара Зангиланского района.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

В результате бдительности военнослужащих, несущих службу на погранично-боевом пункте, было своевременно обнаружено передвижение диверсионной группы и приняты необходимые меры, вследствие чего 2 военнослужащих ВС Армении были задержаны.

В ходе расследования, проведенного в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджанской Республики по данному факту, были выявлены основания для подозрения в том, что военнослужащие Республики Армения – Ховакимян Арут Юрикович, Газарян Карен Ашотович и другие 26 мая 2023 года около 16:00, имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы, незаконно пересекли охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики в обход контрольно-пропускных пунктов и таможенного контроля с целью нарушить общественную безопасность в Азербайджанской Республике, вызвать панику среди населения, стать причиной гибели людей, причинить вред их здоровью, нанести значительный имущественный ущерб для того, чтобы воздействовать на принятие органами государственной власти Азербайджанской Республики решений, противоречащих территориальной целостности Азербайджанской Республики, и привести к разжиганию национальной вражды. Они открыли огонь из огнестрельного оружия по военнослужащим N-ской воинской части Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенной на территории села Раздара Зангиланского района и осуществляющей охрану государственной границы, угрожая совершением террористического акта.

В связи с указанным, генеральным прокурором Азербайджанской Республики было принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям Уголовного кодекса 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением огнестрельного оружия), 228.2.1 (незаконное приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия группой лиц, находящихся в сговоре), 283.2.1 (совершение действий, явно направленных на разжигание национальной вражды с применением насилия) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики с применением насилия группой лиц по предварительному сговору). Проведение предварительного расследования возложено на Следственное управление Генеральной прокуратуры.

На основании собранных доказательств Арут Ховакимян и Карен Газарян были задержаны в качестве подозреваемых и привлечены к следствию.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

Будет обеспечено предоставление общественности подробной информации о ходе и результатах расследования.