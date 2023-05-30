В Азербайджане предложено повысить возрастной ценз для работающих в бюджетных организациях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возрастной ценз для работы в организациях, финансируемых из средств государственного бюджета, предлагается повысить с 65 до 70 лет.

Как сообщает во вторник Trend, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гасымлы.

В связи с этим он предложил внести изменения в Трудовой кодекс.

"Возрастной ценз для работников организаций, финансируемых из государственного бюджета, установлен в 65 лет, но в ряде случаев он может быть продлен. Предлагаю внести изменения в Трудовой кодекс и повысить возрастной ценз с 65 до 70 лет", - сказал он.