Названо число усыновленных в Азербайджане детей

БАКУ /Trend/ - С 1 ноября 2019 года деятельность в сфере усыновления в Азербайджане осуществляет министерство труда и социальной защиты населения. В этой сфере создана современная и прозрачная модель управления, услуги в этой сфере электронизированы.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что с 1 ноября 2019 года был усыновлен 391 ребенок - 196 мальчиков и 195 девочек. В результате реинтеграционных мер 287 детей вернулись из учреждений в свои семьи.