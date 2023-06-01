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Названо число усыновленных в Азербайджане детей

Общество Материалы 1 июня 2023 12:32 (UTC +04:00)
Названо число усыновленных в Азербайджане детей

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - С 1 ноября 2019 года деятельность в сфере усыновления в Азербайджане осуществляет министерство труда и социальной защиты населения. В этой сфере создана современная и прозрачная модель управления, услуги в этой сфере электронизированы.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что с 1 ноября 2019 года был усыновлен 391 ребенок - 196 мальчиков и 195 девочек. В результате реинтеграционных мер 287 детей вернулись из учреждений в свои семьи.

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