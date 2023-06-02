Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, утром местами возможен слабый туман, ветер умеренный южный.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 26-31° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана днем местами ожидаются осадки, временами интенсивные, возможны грозы, град, местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем - 13-18° тепла.