В Иреване полностью уничтожено историко-культурное наследие Азербайджана - Адиль Керимли

БАКУ /Trend/ - В Иреване полностью уничтожено историко-культурное наследие Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли на конференции "Гейдар Алиев: Мультикультурализм и толерантность как концепция развития азербайджанского общества", организованной совместно Центральным аппаратом ПЕА и Русской общиной Азербайджана по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

"В то время как армянская церковь в центре Баку охраняется государством, историко-культурное наследие Азербайджана в Иреване было полностью уничтожено или присвоено", - сказал он.

Керимли отметил, что за 30 лет армянской оккупации азербайджанских земель были варварски разграблены, осквернены, разрушены образцы культурного наследия, исторические памятники, культурные объекты, музеи, принадлежащие азербайджанскому народу, а также представителям других народов в стране.

"Сохранение культурного и религиозного наследия этнических групп в Азербайджане составляет основу политики мультикультурализма и толерантности нашего государства. Так, наряду с мечетями, являющимися местами религиозного поклонения мусульман, составляющих большинство населения страны, православные, католические и лютеранские храмы, синагоги, храмы, относящиеся к эпохе Кавказской Албании, так же охраняются и восстанавливаются как составная часть культурного наследия Азербайджана", - сказал Керимли.