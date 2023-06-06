В Азербайджане изменено время начала летних экзаменов

БАКУ /Trend/ - Экзамены, которые будут проводиться Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 11 июня и в последующие дни месяца, а также в июле и августе, будут начинаться в 10:00 из-за жарких погодных условий, характерных для этих месяцев.

Об этом Trend сообщили во вторник в ГЭЦ.

"Участники должны учитывать, что за 15 минут до начала экзаменов – в 09:45 - пропуск в здание ограничивается, и прибывших после этого в здание, где проводится экзамен, не пустят. Пропускные листы на экзамен размещаются на сайте ГЭЦ за 5-7 дней до экзамена", - говорится в сообщении ГЭЦ.