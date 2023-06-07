БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 63 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 45, вторую - 9, три и более - 7, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 965 963. Первую дозу вакцины получили 5 411 596, вторую - 4 883 954, три и более - 3 404 170, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 243 человека.