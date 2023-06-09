На освобожденных территориях Азербайджана сданы в эксплуатацию новые военные объекты

БАКУ /Trend/ - Благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по улучшению условий службы и социально-бытовых условий личного состава, вводятся в эксплуатацию новые военные объекты, отвечающие современным стандартам.

Как сообщили Trend в минобороны, 9 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав Министерства ознакомились с условиями, созданными в нескольких нововведенных в эксплуатацию пунктах размещения на освобожденных территориях.

Министру обороны было доложено, что для военнослужащих, несущих службу на территориях со сложным рельефом, созданы условия, соответствующие современным требованиям. Пункты оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей военнослужащих. Здесь предусмотрены оружейная комната, казарма, столовая, кухня, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарный узел и генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения территории.

Генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил условия, созданные в пункте размещения для личного состава.

На встрече с военнослужащими министр поинтересовался их нуждами и довел до сведения задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской Армией. Говоря о работе по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, проводимой благодаря вниманию и заботе главы нашего государства, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что эта работа будет продолжена и впредь.

В заключение министр обороны дал конкретные поручения по организации боевого дежурства, повышению боеспособности войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.