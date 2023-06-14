Завтра ожидаются дождь и град

БАКУ /Trend/ - 15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в некоторых местах ночью возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 26-31° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди ливневого характера, в отдельных местах интенсивного характера, грозы, град. В некоторых местах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью - 18-23° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 12-17° тепла.