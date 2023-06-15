В Центре Гейдара Алиева состоялся торжественный вечер в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend / - В Центре Гейдара Алиева состоялся торжественный вечер в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, видные государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Выступивший на открытии помощник Президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров подчеркнул значимость мероприятия, приуроченного к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и Дню национального спасения - 30-летию возвращения общенационального лидера к власти. 15 июня 1993 года великий лидер Гейдар Алиев, вернувшийся по призыву народа в Баку, был избран председателем Милли Меджлиса республики и фактически спас страну от распада и потери государственности, а затем поставил на путь развития и процветания.

"Сегодняшний вечер ознаменован презентациями нескольких проектов. Это специальный проект – уникальный потрет общенационального лидера Гейдара Алиева – инсталляция "Гейдар Алиев -100", созданная из 100 металлических труб в честь 100-летия великого государственного деятеля прекрасным художником и мастером Рашадом Алакбаровым. Второй проект, реализованный Центром Гейдара Алиева, - это фотоальбом "Boyük insanın ömür anları" (Моменты жизни Великого человека), который охватывает различные периоды жизни, политической деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Многие материалы из фотоальбома изданы впервые. Третий проект, над которым была проведена большая работа со стороны Фонда Гейдара Алиева - это документальный фильм "İz" (След) о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Впервые картина была с успехом представлена в рамках международного фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше", - сказал Анар Алакбаров, выразив признательность всем, кто работал над реализацией проектов.

Затем гостям была представлена инсталляция "Гейдар Алиев -100", созданная заслуженным художником Рашадом Алакбаровым в стиле op-art - оптического искусства, художественного течения второй половины XX века, основанного на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. Созданная за более 4 месяцев композиция оживляет портрет Гейдара Алиева. Используя в качестве художественного средства 100 металлических труб и просвет между ними, символизирующие 100-летие великого лидера Гейдара Алиева, автор показывает вечность гениальности личности.

Выдающийся скульптор-монументалист, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер государственных орденов, действительный член Академии наук Азербайджана, народный художник Омар Эльдаров и председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов высоко оценили представленную композицию.

Далее гости ознакомились с фотоальбомом "Моменты жизни Великого человека" и были приглашены на показ документального фильма "İz" (След).

Перед показом заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев рассказал о сюжетной линии картины, построенной на монологах великого лидера Гейдара Алиева о своей жизни, начиная с детства и до государственной и политической деятельности. Фильм назван "İz" (След) на основе предваряющего картину высказывания великого лидера Гейдара Алиева "Каждый человек, пришедший в этот мир, уйдет из этого мира. Но счастлив тот, кто в этом мире оставит большой след". В связи с этим идея фильма содержит след, оставленный великим государственным деятелем в истории Азербайджана.

О жизни и деятельности великого лидера зритель слышит из уст самого великого лидера Гейдара Алиева. Авторы картины проделали очень большой объем работы, гармонично собрав и объединив кадры различных периодов жизни, выступлений и интервью Гейдара Алиева в одно большое и интересное повествование. В целом сценарий представляет собой концепцию развития современного и независимого Азербайджана, автором которой является сам великий лидер. В экранизации нашли отражение жизнь общенационального лидера, как славные страницы, так и тяжелые моменты, его незыблемая приверженность идеалам Азербайджана и народу, патриотизм и любовь к Родине, последовательная политика по укреплению страны как независимого государства и усиления авторитета на международной арене, огромная роль в развитии всех сфер жизни страны, общественной жизни и экономики, внимания и заботы деятелям культуры и науки, определяющей роли в реализации значимых проектов, спасения Азербайджана от разрухи и распада в начале 90-х, усилий по освобождению Карабаха от оккупации. В фильме также показаны кадры освобождения от армянских агрессоров оккупированных земель под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, восстановление территориальной целостности нашей республики, тем самым реализации завещания и мечты общенационального лидера Гейдара Алиева.

Фильм действительно получился очень потрясающим и трогательным, во время показа неоднократно сопровождался овациями зрительного зала, который по завершении стоя приветствовал память великого лидера Гейдара Алиева.