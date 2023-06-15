Азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова стала второй на чемпионате Европы по борьбе

БАКУ /Trend/ - В столице Албании Тиране продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет (U-17), передает Trend.

Азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова (57 кг) уверенно стартовала на континентальном первенстве. Спортсменка сначала победила испанку Розу Родригес, а затем турчанку Аслы Кёлен. Мамедова в полуфинале обыграла Сюзанну Хорбик из Польши и во второй раз вышла в финал чемпионата Европы. Представительница Азербайджана в решающем поединке уступила венгерке Софи Риттер и завоевала серебряную медаль.

Отметим, что национальная сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала на чемпионате Европы одну золотую и пять бронзовых медалей. Туран Дашдамиров (45 кг) победил всех своих соперников и стал чемпионом Европы. Бронзовые медали завоевали Эльнар Зиядов (48 кг), Али Сейидалили (51 кг), Айхан Джавадов (55 кг), Эльмин Алиев (80 кг) и Махир Гурбанлы (110 кг).