С каждым годом увеличивается количество мест по госзаказу по медицинским специальностям - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - С каждым годом увеличивается количество мест по государственному заказу по медицинским специальностям.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на I Симпозиуме азербайджанских медиков мира.

"С 2023 года 91 процент поступивших в вузы по медицинским специальностям будет учиться по государственному заказу. Это довольно большая цифра по сравнению с другими специальностями", - сказал министр.

Кроме того, также должна быть проведена работа по открытию медицинских факультетов в регионах страны, добавил он.

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение симпозиума внесет важный вклад в развитие сферы здравоохранения в том числе с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения азербайджанских врачей, работающих за рубежом, к работе в медицинских учреждениях страны. В мероприятии принимают участие представители государственных структур, депутаты, представители медиа.