В Агдаме обнаружено массовое захоронение (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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АГДАМ/Trend/ - На освобожденной от оккупации территории Агдамского района обнаружено массовое захоронение.

Как сообщает в понедельник Trend, захоронение было обнаружено на территории села Сарыджалы. Лица, чьи тела были найдены, предположительно, были убиты армянами в 1992 году.

Согласно предварительным расследованиям, останки принадлежат четверым людям.

Предполагается, что они были убиты армянами, и похоронены здесь без соблюдения каких-либо религиозных обрядов. Это восьмое по счету массовое захоронение, обнаруженное на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Это факт очередного военного преступления, совершенного ВС Армении против Азербайджана.