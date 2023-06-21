Азербайджанская гимнастка завоевала еще ряд наград на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Мехрибан Тагиева завоевала еще ряд наград на соревнованиях по художественной гимнастике на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине (Германия), сообщили Trend в среду в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Мехрибан Тагиева впервые в истории азербайджанской гимнастики представляет нашу страну на этих соревнованиях.

В ходе соревнований по отдельным видам Тагиева завоевала золотую медаль в упражнении с мячом, в программе с булавами и обручем она удостоена бронзовых медалей (в дивизионе, в котором она выступает).

Напомним, что ранее спортсменка завоевала бронзовую медаль в многоборье.