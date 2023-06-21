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Азербайджанская гимнастка завоевала еще ряд наград на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады

Общество Материалы 21 июня 2023 17:58 (UTC +04:00)
Азербайджанская гимнастка завоевала еще ряд наград на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Мехрибан Тагиева завоевала еще ряд наград на соревнованиях по художественной гимнастике на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине (Германия), сообщили Trend в среду в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Мехрибан Тагиева впервые в истории азербайджанской гимнастики представляет нашу страну на этих соревнованиях.

В ходе соревнований по отдельным видам Тагиева завоевала золотую медаль в упражнении с мячом, в программе с булавами и обручем она удостоена бронзовых медалей (в дивизионе, в котором она выступает).

Напомним, что ранее спортсменка завоевала бронзовую медаль в многоборье.

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