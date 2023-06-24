Женская сборная Азербайджана по стрельбе выступила в квалификации на III Европейских играх (ФОТО)

ВРОЦЛАВ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по стрельбе выступила в квалификации на III Европейских играх в Польше.

Как сообщает в cубботу Trend, в ските (стендовая стрельба) Регине Мефтахаддиновой удалось поразить 70 из 75 целей, Нурлане Джафаровой - 67 из 75 целей.

Завтра, во второй день квалификации, соревнования продолжатся еще в двух раундах. В финал выйдут спортсменки, которые займут первые 8 мест.

Отметим, что в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м свои силы попробовала команда в составе Нармины Самедовой, Нигяр Насировой и Назрин Аббаслы. Набрав 826 очков, сборная выбыла из соревнований.