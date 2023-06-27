ЗАО "AzerGold" навестило семьи шехидов в Дашкесанском районе по случаю Гурбан байрамы

БАКУ/Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» навестило семьи шехидов, зарегистрированные в Дашкесанском районе, по случаю Гурбан байрамы.

Целью визита, организованного в рамках приоритетов работы Комитета корпоративной социальной ответственности ЗАО с местным населением и общинами, является постоянное внимание к членам семей военнослужащих, ставших шехидами в ходе военных действий во имя территориальной целостности нашего независимого государства, внесение дополнительного вклада в проводимую государством политику по улучшению их благосостояния.

Во время визита, организованного в преддверии праздника Гурбан байрамы, семьям шехидов были вручены гостинцы, состоящие из различных продуктов питания, с глубоким уважением почтена память наших шехидов.

Отметим, что акции подобного рода, регулярно реализуемые в рамках политики ЗАО «AzerGold» по социальному воздействию и ответственности, носят характер поддержки государственных программ социально-экономической направленности, а также служат для всесторонней заботы о семьях, проживающих в регионе, где ЗАО ведет активную добывающую и производственную деятельность.

Напомним, что ЗАО «AzerGold», являясь ведущей горнодобывающей компанией нашей страны, помимо вклада в экономическое развитие региона, где ведет активную добывающую и производственную деятельность, осуществляет социальные мероприятия, различные благотворительные акции, направленные на улучшение благосостояния населения, проживающего в этом районе. Жители сел, расположенных в непосредственной близости от Човдарского интегрированного регионального участка по переработке ЗАО в Дашкесанском районе, извлекают выгоду из проектов, регулярно проводимых в сферах образования, здравоохранения, занятости, продвижения предпринимательства и т. д.