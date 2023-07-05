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Состояние одного из попавших в ДТП сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию тяжелое

Общество Материалы 5 июля 2023 17:00 (UTC +04:00)
Состояние одного из попавших в ДТП сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию тяжелое

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на территории села Кюрдмахмудлу Физулинского района, четверо мужчин были госпитализированы в Физулинскую центральную районную больницу, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Об этом в ответ на запрос Trend в среду сообщили в TƏBİB.

"В настоящее время лечение 3 человек, состояние которых стабильное, продолжается в отделении неотложной медицинской помощи, а 1 человек находится в отделении реанимации", - сказали в TƏBİB.

Напомним, что сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию попали в ДТП в Физули. В результате происшествия пострадали сотрудники агентства Магеррамов Орхан, Гаджиев Джейхун, Асланов Афиг и Ахмедов Эльнур.

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