Состояние одного из попавших в ДТП сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию тяжелое

БАКУ /Trend/ - В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на территории села Кюрдмахмудлу Физулинского района, четверо мужчин были госпитализированы в Физулинскую центральную районную больницу, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Об этом в ответ на запрос Trend в среду сообщили в TƏBİB.

"В настоящее время лечение 3 человек, состояние которых стабильное, продолжается в отделении неотложной медицинской помощи, а 1 человек находится в отделении реанимации", - сказали в TƏBİB.

Напомним, что сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию попали в ДТП в Физули. В результате происшествия пострадали сотрудники агентства Магеррамов Орхан, Гаджиев Джейхун, Асланов Афиг и Ахмедов Эльнур.