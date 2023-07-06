Учителя, набравшие высокие баллы на сертификационном экзамене, смогут стать методистами - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В будущем учителя, набравшие высокие баллы на сертификационном экзамене, смогут стать методистами.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии "Сертификация: профессиональный учитель - качественное образование", сообщает в четверг Trend.

По его словам, в школах наблюдается нехватка методистов.

"Считаем, что учитель, набравший больше 51 балла на аттестационном экзамене, может работать методистом. Но это все в будущем. В настоящее время ведется работа по данному вопросу", - сказал министр.