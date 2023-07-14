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После победы в Отечественной войне Азербайджан все больше нуждается в интеллектуальных кадрах - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 14 июля 2023 17:16 (UTC +04:00)
После победы в Отечественной войне Азербайджан все больше нуждается в интеллектуальных кадрах - Эмин Амруллаев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - После победы в Отечественной войне Азербайджан все больше нуждается в интеллектуальных, образованных и квалифицированных кадрах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад.

Он подчеркнул, что в этой связи возвращение азербайджанских студентов, обучающихся за рубежом, на родину, имеет важное значение.

Отметим, что целью организации предметных олимпиад является выявление талантливых детей, повышение интереса учащихся к предметам, создания им возможности продемонстрировать свои знания и умения.

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